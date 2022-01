Frans Bauer: ’Het gaat heel erg goed met Mariska’

„Het waren twee heftige weken met een hoop spanning en heel veel vragen. Gelukkig gaat het met Mariska heel erg goed. We zijn dankbaar dat de behandelingen goed aanslaan en dat er al veel vooruitgang is geboekt”, schrijft Frans op Instagram. Daarbij plaatst hij een foto van de bloemenzee in zijn woonkamer. „Bedankt allemaal voor de bloemen de kaarten de fruitmanden en alle lieve berichten xxx.”

Mariska werd begin januari opgenomen in het ziekenhuis. „Frans en de boys zijn vreselijk geschrokken. Net als natuurlijk haar moeder, zus en broer”, liet een bron destijds weten aan Privé. „Ze hebben een goede vriend die arts is en die een oogje in het zeil houdt. Hij is vaak bij hen over de vloer, adviseert ze en houdt de stemming erin. Het lijkt allemaal goed te zijn afgelopen en onder controle, maar, wat ik zeg, de schrik zit er bij iedereen goed in.”