Britse rapper Ty (47) verliest strijd tegen coronavirus

Begin april belandde Ty in het ziekenhuis op de intensive care. Daar werd hij kunstmatig in coma gehouden. Het leek even beter te gaan, maar een longontsteking werd hem uiteindelijk fataal.

De Britse rapper werkte samen met muzikanten als Shortee Blitz, Drew Horley en Tony Allen. Zijn album Upwards maakte in 2004 kans op een Mercury Prize.