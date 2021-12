Raven van Dorst houdt vriendin bewust uit de media: ’Ze komt niet uit die f*cking tv-wereld’

„Ik wil niet te veel over ons vertellen. Anders hou ik helemaal niets voor mezelf over”, vertelt Raven aan het AD. „Wat ik wel wil zeggen – klinkt supersaai – is dat ze me een hoop rust heeft gebracht. Ze komt niet uit die hele fucking televisiewereld. Bij haar is alles echt. Niet dat televisie nep is, dat is ook weer stom om te zeggen, maar dingen zijn toch anders als de camera aangaat.”

De presentator voelt zich weer zestien jaar oud als diens vriendin in de buurt is. „Dat ik niet zoveel hoef of moet. Het is gewoon fijn. En alle heisa die je hebt als je met je kop op tv komt en rondtoert, daar is zij niet zo van onder de indruk. Dat vind ik wel lekker. Misschien kan ik daarom ook zo goed bij haar aarden.”