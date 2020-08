Amazon: ongebruikelijke recensies bij boek Harry en Meghan

„Amazon heeft ongebruikelijke recensieactiviteiten bij dit product opgemerkt. Daarom zijn voorlopig alleen geverifieerde aankooprecensies te zien”, zo staat op de website.

Het veelbesproken boek van Omid Scobie en Carolyn Durand kwam eerder deze maand uit en bereikte direct de top van de bestsellerslijsten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook in Nederland deed het boek het voor een Engelstalige titel goed met een zeventiende plaats in de Bestseller 60.

In het boek komen details naar buiten over het leven binnen het Britse koningshuis en de beslissing van Harry en Meghan om een ’stap terug’ te doen. Het stel vertrok eerder dit jaar uit Engeland en woont inmiddels in de buurt van Santa Barbara.