Boekrecensie Hans Faber schetst met ’De zondaar’ seriemoordenaar in een christelijke angstcultuur

Na zijn avonturen in de wereld van witwasserij en dierenactivisme (De Rus, De minister) krijgt misdaadjournalist Vince van Zandt te maken met het strenge christelijke geloof dat we hier kennen van de ’Bible belt’. Schrijver Hans Faber voert zijn hoofdpersoon in het derde deel van zijn thrillerserie, De zondaar getiteld, naar de besloten gemeenschap van vissersdorp Urk. Daar lijkt een seriemoordenaar actief en Van Zandt raakt geïntrigeerd door dit geïsoleerde, aan eigen regels vasthoudende en zwaar gelovige oord.