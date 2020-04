Nicole Kidman krijgt hoofdrol in Amazon-serie

Het boek van Brown komt pas later deze maand uit, maar volgens Variety waren er verschillende partijen geïnteresseerd in de rechten voor een televisieserie. Amazon ging daar uiteindelijk mee aan de haal. Brown had flink succes met drie eerdere boeken: All We Ever Wanted Was Everything, This Is Where We Live en Watch Me Disappear.

Pretty Things gaat over een erfgename en een oplichter die bij toeval samenkomen en verwikkeld raken in een grote bedrogzaak. Het is nog niet bekend welke rol Kidman gaat spelen.

De Australische zou eigenlijk dit voorjaar naast Hugh Grant te zien zijn in HBO-show The Undoing. De start van die serie is verzet naar een nog onbekende datum later in het jaar.