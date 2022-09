Premium Het beste van De Telegraaf

Illusionist ambassadeur voor aandacht gevaren aneurysma Hans Kazàn: ’Ik had een sluipmoordenaar in mijn lijf’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Het leven van Hans Kazàn hing letterlijk aan een zijden draadje. Nu wil hij aandacht vragen voor de gevaren van een aneurysma. ,,Ik was er daardoor bijna niet meer geweest.’'

Illusionist Hans Kazàn is door artsen en patiëntenverenigingen gevraagd om de gevaren van een aneurysma – een verwijdering van (hoofd)slagaders – onder de aandacht te brengen. „Ik had zélf een tijdbom in mijn lichaam waar ik niets van afwist. Artsen hadden tijdens een gezondheidscheck in Spanje bij toeval die sluipmoordenaar in mijn aorta ontdekt”, vertelt hij maandag op pagina Privé.