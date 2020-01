Weinig interesse in aftrap Songfestival

In het stadhuis van Rotterdam droeg Tel Aviv, de gaststad van vorig jaar, de ’Eurovisiesleutel’ over aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dit is traditiegetrouw de eerste officiële handeling voor de nieuwe gaststad en wordt daarom ook gezien als de aftrap van het nieuwe songfestivalseizoen.

Het was ook het debuut van songfestivaltrio Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Ze presenteerden de loting voor de halve finales. Zo werd bekend dat onder meer België, Zweden en Noorwegen op 12 mei voor het eerst in actie komen en landen als Oostenrijk, Denemarken en Polen op 14 mei strijden om een plekje in de grote finale op 16 mei. Nederland is als gastland automatisch geplaatst voor de finale. Net als de ’big five’ Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië.