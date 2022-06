Paul de Leeuw ging sporten door slechte kijkcijfers: 7 kilo eraf

„Ik vind het zelf een van de leukste programma’s die ik gemaakt heb”, aldus Paul. „Maar omdat ze tegenvielen, dacht ik toen ik terugkeek: wat een dikke kop toch op tv. Dus vanwege de teleurstelling ben ik naar een personal trainer gegaan. Van die dingen die je nooit dacht te gaan doen. Of waarvan je dacht dat ze verkeerd zouden aflopen.” Het irriteerde De Leeuw naar eigen zeggen ook dat „ik overal discipline in heb, behalve in eten en zuipen. Ga daar nou eens een keer iets aan doen!”

Deze onverwachte stap betekent een wereld van verandering voor Paul, voegt hij daaraan toe. „Die gozer heeft het knopje ’sportiviteit’ bij mij gevonden”, prijst de cabaretier. „Ik ben nu drie weken bezig, ik volg een streng dieet. En ik ben bijna 7 kilo afgevallen.”

De Busje komt zo-presentator vindt het wel „kut dat de cijfers minder zijn. Dit is wat ik kan, dit is het allerbeste dat ik in jaren heb gedaan. Als dat dan niet wordt bekeken, is het momentum misschien voorbij.” Hij ligt er echter niet wakker van: „De NPO is blij met het programma. En we gaan onderzoeken waar het aan ligt.”