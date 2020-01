Vier Handen Op Eén Buik terug met nieuwe bekende moeders

In dit seizoen ondersteunen Nienke Plas, Kim Kötter, Bobbi Eden, Monica Geuze, Victoria Koblenko, Tatum Dagelet, Toprak Yalciner en Isa Hoes de aanstaande moeders op weg naar het moederschap. De zwangere vrouwen geven in hun eigen vlog een inkijkje in deze spannende en belangrijke periode.

In het BNNVARA-programma Vier Handen Op Eén Buik laten jonge meiden zien hoe ze zich voorbereiden op de komst van hun kindje. De meiden krijgen een steuntje in de rug van een bekende moeder, die hen bijstaat tijdens de zwangerschap, de bevalling en erna.

De eerste aflevering is dinsdag 7 januari om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.