Harry Mens onder vuur na ’Marokkaantjes’-uitspraak

Tijdens het programma probeert de presentator een gesprek aan te knopen met de kok die eerder had aangegeven liever niet te veel te willen praten. „U was verlegen en ik mocht niet te veel aan u vragen maar we gaan gewoon kletsen hoor”, luidt Harry het gesprek in.

Vervolgens vraagt hij met hoeveel mensen de kok werkt. „Met vijf mensen”, antwoordt Ramin. En dan wordt het gesprek pas écht ongemakkelijk...

„En jij bent de baas. En dan heb je er nog twee Marokkaantjes bij begrijp ik?”, gaat hij onverstoord verder. Als de kok daar bevestigend op reageert, vraagt Mens op even botte wijze of hij ook nog Hollanders in dienst heeft.

Het zorgt voor uiterst ongemakkelijk televisie, zo blijkt ook uit de reacties op sociale media. „Zat met stijgende verbazing en plaatsvervangende schaamte te kijken. Wat een minachting voor deze ondernemer. RTL mag zich ook diep schamen dat dit werd uitgezonden”, zo reageert iemand. „Pardon?! Wtf gebeurt daar?”, vraagt een ander zich af. „WTF. Die vragen van Harry Mens. Hoe onbeschoft en bevooroordeeld kun je zijn.”

Harry lijkt zich echter van geen kwaad bewust. „Ik ken die jongens persoonlijk en het zijn lieve Marokkaantjes. Je hebt ook lieve Friezen en lieve Hollanders”, zo reageert hij bij RTL Boulevard. „Nederlanders zijn een beetje azijnpissers aan het worden. Ik bedoelde het positief. Als ze daar moeite mee hebben, is het hun probleem.”