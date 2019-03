Mick Jagger werkt aan nieuw materiaal

Mick Jagger mag dit jaar zijn 75e verjaardag vieren, maar de zanger denkt nog lang niet aan zijn pensioen. Hij werkt nog elke dag aan nieuwe muziek vertelt hij: „Ik ben volop aan het schrijven. Voornamelijk muziek voor de Stones. Niet dat ik echt doordacht en planmatig te werk ga. Het is meer ploeteren, dag na dag. Maar de resultaten zijn er. Ik kan de fans beloven dat er nieuw materiaal aankomt.”

„Ooit komt ongetwijfeld de dag dat ik en de anderen er geen zin meer in hebben. Maar persoonlijk denk ik daar nog niet over na. Deze zomer gaan we zeker nog eens knallen.” De Rolling Stones beginnen op 17 mei aan hun nieuwe tournee, daarmee doet de band onder andere Ierland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan.