Hajo Bruins speelt rol van Siem Sigerius in familiedrama ’Bonita Avenue’

Cultuur

Rick Engelkes niet bij voorbaat blij met Kapsalon Theater

In heel Nederland openen vandaag theaters de deur als kapsalon of yogastudio, maar theaterproducent Rick Engelkes is bang dat de actie averechts kan werken. ,,Tegen schenen van Den Haag schoppen helpt niet altijd wanneer een compensatieregeling in de maak is.”