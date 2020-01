OITNB-actrice Danielle Brooks verloofd

„Ik had niet gedacht dat een van de mooiste dagen van het jaar pas in de laatste week zou zitten”, schrijft Danielle bij een foto waarop ze haar verlovingsring laat zien. „Ik ga trouwen met mijn beste vriend. We zijn verloofd!! Ik kan niet wachten om je vrouw te worden.”

Danielle, vooral bekend van haar rol als Tasha ’Taystee’ Jefferson in de Netflix-hit Orange is the New Black, heeft een mooi jaar achter de rug. Half november werd ze namelijk moeder.