Kroonprinses Victoria en man herstellen goed van Covid-19

Tegenover Svensk Damtidning heeft het hof ook geprobeerd de ongerustheid over prins Daniel weg te nemen. Hij heeft in 2009 een niertransplantatie ondergaan en hoort dus bij de risicogroep als het gaat om het coronavirus. Er was in Zweden enige beroering ontstaan toen bekend werd dat hij Covid-19 had. Volgens een woordvoerder is Daniel ’een beetje ziek’ maar was hij in goede conditie voordat hij positief testte op het virus. Hij is nog niet gevaccineerd.

Samen met koning Carl Gustaf en koningin Silvia hadden Daniel en Victoria donderdag een digitale ontmoeting met minister Ann Linde van Buitenlandse Zaken. Het was een van de weinige taken die in hun agenda is blijven staan na hun positieve test. De royals werden door Linde bijgepraat over het Zweedse voorzitterschap van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Daniel was deze week wel tweemaal digitaal te zien bij evenementen. Hij had dinsdag een videoboodschap voor de conferentie van arbeidstherapeuten en woensdag hield hij een praatje voor SCAPSIS, een databank waarin zes universiteiten samenwerken aan een bevolkingsonderzoek naar risico’s op ernstige medische aandoeningen als hersenbloedingen en COPD. Beide boodschappen waren overigens opgenomen voordat de prins ziek werd.