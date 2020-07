Kanye West huurt extra personeel voor campagne presidentschap VS

Team-Kanye is ook op zoek naar vrijwilligers. Die zijn belangrijk voor het verzamelen van voldoende handtekeningen die nodig zijn om in een staat aan de voorwaarden voor deelname te voldoen. In de staat New York moeten bijvoorbeeld 30.000 mensen een handtekening zetten om West het te laten opnemen tegen president Donald Trump, uitdager Joe Biden en een handvol kandidaten van kleinere partijen.

In enkele staten zoals New Jersey en Missouri zijn al voldoende handtekeningen verzameld. West heeft haast, want de inschrijvingstermijn in veel staten loopt binnen enkele weken af.