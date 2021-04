Harvey Weinstein in beroep tegen celstraf

Volgens Weinsteins advocaten heeft de gevallen producent geen eerlijk proces gekregen en is hij veroordeeld door een partijdige jury. „De problemen van het proces leggen bloot dat meneer Weinstein niet eerlijk is veroordeeld”, zo laat zijn woordvoerder Juda Engelmayer weten in een verklaring.

Weinstein werd in maart 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor verkrachting en seksueel misbruik.