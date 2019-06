Marjon de Hond wordt weervrouw bij RTL

„Ja, leuk he?”, reageerde Marjon toen ze in de ochtendshow werd geconfronteerd met de vraag of ze bij RTL aan de slag gaat. Wanneer ze haar debuut maakt, is nog niet bekend. „Dat vertel ik nog even niet.”

Marjon presenteerde tussen 1999 en 2010 het weer bij de NOS. Eerder werd al bekend dat RTL Z-presentator Marc de Jong een van de nieuwe ’weergezichten’ is bij RTL.

Amara Onwuka en Dennis Wilt stappen over naar Talpa, waar ze Piet Paulusma gaan vervangen.

De Telegraaf is zelf ook op zoek naar een weervrouw of -man: