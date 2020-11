Inge van Calkar is de ’Kylie Minogue van Groningen’

,,Ik wil feestjes bouwen, los gaan”, vertelt Inge van Calkar. Ⓒ Foto Frank Friedler

Inge van Calkar (36) legde al een hele weg af voor ze werd wie ze nu is: een popster. Los gaan, feestje bouwen, dat werk. De Nederlandse Kylie Minogue wordt ze al genoemd. Of preciezer gezegd, de Groningse. Dit gaat over hoe een typisch meisje-met-gitaar haar eigen weg vond.