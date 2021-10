Clown Milko zet werkzaamheden stop voor ’zware operatie’

„Goedemorgen vriendjes en vriendinnetjes. Heb een klotebericht”, begint Milko zijn mededeling. „Wordt morgen opgenomen in het LUMC in Leiden en donderdag geopereerd aan een vernauwing in mijn ruggenwervels, ’k heb namelijk uitval in mijn linkerbeen. Het is best wel een zware operatie.”

De voormalig directeur van Circus Renz die in coronatijd op ’anderhalve meter-tournee’ ging, kan door de operatie tijdelijk niet werken. „Moet helaas al mijn werkzaamheden voor drie weken stopzetten en annuleren.”

Contact met de buitenwereld blijft de clown wel houden via zijn i-Pad, laat hij weten. Op Facebook regent het beterschapswensen. Men hoopt dat hij er snel weer bovenop is.