Miss Nederland: ’Ik was niet mooi, ik was ziek’

Denise Speelman werd in 2020 weliswaar Miss Nederland, maar ging wegens haar eetstoornis door diepe dalen.

Denise Speelman greep naast het erepodium, toen zij Nederland in mei vertegenwoordigde bij de Miss Universe-verkiezingen. Hoewel de Mexicaanse Andrea Meza er met de sjerp vandoor ging, maakte Denise indruk door eerlijk te zijn over haar eetstoornis. ,,Het is alsof er een monster in je hoofd zit.’’