In tien jaar niet zo weinig kijkers voor finale Songfestival

In 2012 trok de finale van het Songfestival ruim 1 miljoen kijkers, meldt SKO. Dit was het jaar waarin Joan Franka Nederland vertegenwoordigde. Zij ging niet door naar de finale. Ook dit jaar behaalde Nederland de finale niet, doordat Mia en Dion in de halve finale afvielen. De laatste keer dat Nederland niet in de finale zat, was in 2015. Toen behaalde Trijntje Oosterhuis de slotavond niet. Dat jaar keken er toch nog 1,9 miljoen mensen naar de finale.

De cijfers van zaterdag staan in schril contrast met de afgelopen jaren. Sinds 2016 trok de finale van het Songfestival vrijwel altijd meer dan 4 miljoen kijkers. Het record was in 2021, toen de liedjeswedstrijd in Rotterdam plaatsvond. Toen keken er ruim 5,5 miljoen mensen naar de finale-avond. AVROTROS heeft beloofd het hele traject rond de selectie en het verlies van Mia en Dion te gaan evalueren.

Zweden heeft zaterdag in Liverpool de 67e editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Loreen, die ook al winnaar werd in 2012 met het lied Euphoria, kreeg in totaal 583 punten. Finland werd tweede met 526 punten. Israël eindigde op de derde plek met 362 punten.

Verder bestaat de top 10 uit Italië, Noorwegen, Oekraïne, België, Estland, Australië en Tsjechië. De winst van Loreen zorgt voor de zevende Zweedse overwinning in de geschiedenis van de liedjeswedstrijd. De laatste overwinning van Zweden was in 2015. Toen won Måns Zelmerlöw met het lied Heroes.