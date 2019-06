’Big Little Lies kwam op het juiste moment’

„We waren enorm close na het filmen, het was zo’n leuke ervaring, dus het idee dat we weer iets samen konden gaan doen speelde wel mee in de overweging”, aldus de actrice, die net als collega Reese Witherspoon ook een van de producenten van de serie is. „Tel daarbij op dat we een wereldwijd publiek hadden dat vroeg om meer, en het idee werd wel erg aantrekkelijk.”

Geweld

Big Little Lies draait om een groepje vrouwen in het rijke plaatsje Monterey, dat in de afgelopen afleveringen iets verborgen hield over een sterfgeval. Kidman won meerdere awards voor haar rol als Celeste, die gevangen zat in een gewelddadige relatie.

Die respons was ook een van de redenen voor de actrices om door te gaan, vertelt Witherspoon. „Het was een hele mooie aanleiding om verder in te gaan op het onderwerp trauma en wat dat met mensen doet. We hebben dat laten zien, maar hoe verwerk je het? Dat is het grote thema van het tweede seizoen.” Vlak na de release van Big Little Lies barstte in Hollywood de #MeToo-bom. „We hadden natuurlijk nooit kunnen weten dat dat zou samenlopen met die beweging. De show kwam op het juiste moment, net toen vrouwen er klaar voor waren hun ervaringen te delen en elkaar daar voluit in te steunen.”

Meryl Streep

De cast, met naast Kidman en Witherspoon ook Shailene Woodley, Laura Dern en Zoë Kravitz, werd voor de tweede reeks aangevuld met een grote naam. Meryl Streep speelt in de nieuwe afleveringen de schoonmoeder van Celeste.

Ook de Hollywoodveterane ziet dat de serie goed in deze tijd past. „Alhoewel het een beetje een kip en ei situatie is”, aldus de actrice. „Een serie bestaat omdat er bepaalde zaken spelen in de samenleving, en kan er tegelijkertijd een conversatie over beginnen. Mishandeling en waar dat vandaan komt, waarom het doorgaat en hoe mensen het overleven, dat zijn allemaal vragen die al leefden. Mensen wilden het erover hebben, maar de serie maakt het bespreekbaarder.”

Het tweede seizoen van Big Little Lies is in Nederland vanaf maandag te zien bij Ziggo.