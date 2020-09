UNITY wint nationale finale Junior Eurovisie Songfestival

UNITY liet de andere kandidaten Jackie & Janae en de boyband T-Square achter zich. Eigenlijk zouden vier acts strijden om het startbewijs, maar zangeres Robin kon vanwege een positieve coronatest niet meedoen aan de nationale finale.

Bekijk ook: Finalisten en jurylid Junior Songfestival afwezig door corona

Jackie & Janae waren de favorieten van de kinderjury. De vakjury koos voor UNITY. Die jury bestond uit Duncan Laurence, Ronnie Flex en Fenna Ramos. Overigens verving Fenna Emma Heesters. Die kon niet jureren omdat iemand in haar omgeving positief getest was op corona. Als laatste werden de punten van de kijkers uitgedeeld. Jackie & Janae kregen 9 punten, T-Square 10 punten en UNITY kreeg 12 punten en dat was voldoende voor de overwinning.

Voor de meiden was dat een geweldige opsteker. ’s Middags bleek dat Demi niet mee kon doen omdat ze positief was getest op corona. Ze mag bij het internationale festival wel gewoon met haar vriendinnen op de bühne staan. „Deze is voor jou”, riepen de zangeressen toen ze Best friends nog een keer mochten zingen.