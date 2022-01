Actrice Julia Berendse in open brief aan Rutte: ’Ik raak al twee jaar stukjes van mezelf kwijt’

Zestien shows van Titanic speelde ze. Een voorstelling waarover producent Hans Cornelisse beweert: „Die boot gaat na deze lockdown echt wel weer varen.” Julia Berendse is in de voorstelling te zien samen met haar vriend David van den Tempel, met wie ze sinds 9 maanden een kind heeft.

Twee jaar lang hebben zij zich allebei keurig aan alle coronaregels gehouden, maar dat valt steeds zwaarder. „Ik heb gewerkt in de zorg met mensen met dementie en zo voor mijn gevoel toch nog mijn steentje bijgedragen. Maar nu, 2 jaar verder weet ik het even niet meer. U moet begrijpen, theater is niet alleen een middel waarmee ik mijn hypotheek betaal. Het is wie ik ben. Al 2 jaar lang raak ik steeds meer stukjes kwijt van mezelf, ” schrijft de actrice.

Liedjes zingen met demente bejaarden

Berendse trad in die tijd in dienst van het Sarphatihuis in Amsterdam en ging liedjes zingen en muziek maken met demente bejaarden. „Goed voor de geestelijke gezondheid”, vertelt ze. „Want mensen zijn muzikale wezens. Zelfs onze hartslag is een ritme.” Ook haar vriend ging in de zorg werken: in Utrecht, ook op de ic. De actrice schrijft in haar brief onder meer over een arts die liet weten hoe erg zij het theater mist in deze zware tijden. „Omdat het vaak het enige is wat haar rust kon geven.”

Julia Berendse, derde van links bovenste rij. Ⓒ Roy Beusker

Inmiddels krijgt bij Julia Berendse zelf haar onrust de overhand. „Ik stond altijd vooraan in de strijd tegen corona, maar nu weet zelfs ik het even niet meer’, schrijft zij aan Rutte. ’Alstublieft, wilt u eens nadenken over iets van perspectief? (…) Zodat ik andere klussen aan kan nemen of juist kan afwijzen, omdat ik weet hoe mijn beschikbaarheid er ongeveer uit gaat zien de komende tijd. Omdat ik weet of er een kans gaat zijn dat ik weer een stukje van mezelf terug mag gaan vinden op toneel. Met u en de rest van Nederland in de zaal die zacht een zucht van verlichting slaken, oh ja zo was dat.. Leven!’