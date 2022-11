Diana-actrice Elizabeth Debicki: ’The Crown is duidelijk fictief’

„Ik bedoel: het is duidelijk fictief”, zegt Debicki in een interview met The Guardian. „Ik heb het gevoel dat het publiek dat weet. Dit zijn acteurs die een rol spelen. Ik heb nooit naar The Crown gekeken met de gedachte: dit is een documentaire, of is overduidelijk de waarheid.”

De 32-jarige Debicki snapt overigens wel waar de kritiek vandaan komt. Zij zegt echter dat de makers van The Crown alles met veel „zorg en respect” hebben gemaakt. In de afgelopen weken hadden onder meer oud-premiers John Major en Tony Blair kritiek op het nieuwe seizoen en ook actrice Judi Dench sprak haar afkeur uit. Netflix besloot vervolgens een disclaimer aan de serie toe te voegen.

Debicki neemt in het vijfde seizoen de rol van Diana over van Emma Corrin.