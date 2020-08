Rachel Rosier herkent gevoelens eenzaamheid

Een op de tien jongeren zegt zich structureel eenzaam te voelen. In Alleenzaam maakt presentatrice Rachel Rosier kennis met jongeren die lijden onder emotionele eenzaamheid.

Neem Bente. Ze is 22 en heeft vrienden. Ook heeft ze een goede band met haar moeder, toch voelt Bente zich eenzaam. Samen met Rosier gaat Bente onderzoeken waar dit vandaan komt. Dan blijkt dat ze zich als kind vaak afgewezen heeft gevoeld door haar vader, die voor zijn werk een paar jaar naar het buitenland is vertrokken toen ze nog jong was. Bente gaat met een V.R. (Virtual Reality) bril op in therapie en durft als ’virtueel’ klein meisje de confrontatie aan met vader Herman. In het echt leven durft ze daarna ook het gesprek aan te gaan met haar vader en kan ze op deze manier aan haar verstoorde relatie en verlatingsangst werken.

Als Rosier Bente een jaar later opzoekt, gaat het al een stuk beter. Bente doet meer leuke dingen, woont op zichzelf en is begonnen met een andere opleiding en heeft daar nieuwe vrienden gemaakt: „Ik ben trots op mezelf hoe ver ik ben gekomen, ben sterker in mijn schoenen gaan staan en kan me beter in mijn eentje vermaken. Door de therapie in het programma kan ik beter omgaan met negatieve en onrealistische gedachten. Dus als iemand geen tijd heeft, dan betrek ik dat minder op mezelf. Vroeger dacht ik ’hij of zij vindt mij niet leuk’. Nu kan ik het beter plaatsen, ik heb het zelf ook wel eens druk. Het contact met mijn vader gaat inmiddels de goede kant op. Ik heb als doel samen een weekeindje weg te gaan.”

Rosier: „De jongeren uit de serie hebben zich kwetsbaar en open op durven stellen en echt hard gewerkt. Ik heb er bewondering voor dat ze er 100% zijn ingestapt. Spannend dat er dingen van vroeger opgerakeld werden. Best moeilijk om het oprecht over je emotie te hebben. Dat je eigenlijk verdrietig bent, dat is best moeilijk om het daar over te hebben. Ik herken daar ook wel wat van van die leeftijd, dat je gedachten en onzekerheden hebt die je in de weg kunnen zitten. Het gevoel dat je buiten de groep staat en je je niet goed kunt verbinden.”