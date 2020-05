Noah Cyrus: het is ondraaglijk om zusje van Miley te zijn

„Gezien de familie waarin ik geboren ben, maakten mensen het me erg moeilijk omdat ik Miley’s jongere zus was. Ik heb altijd het gevoel gehad dat niemand iets om me gaf, vanwege de dingen die ze online over me schreven”, vertelt Noah in tranen.

In haar nieuwe nummer The End of Everything zingt ze erover: „Mijn zus is als zonneschijn, ze brengt licht waar ze ook gaat / En ik ben geboren als regenwolk, gezegend in haar schaduw.” De 20-jarige zangeres zegt het ook echt zo te ervaren. „Dat zegt ook iedereen altijd tegen me: dat wat er ook gebeurde, ik altijd in haar schaduw zou staan.”

„En als ze dat niet zeiden, dan kreeg ik wel te horen dat ik op een of andere manier niet genoeg was - of het nu over mijn uiterlijk ging of simpelweg over de manier hoe ik ben. Soms heb ik het gevoel alsof ik zelfs niet juist adem”, aldus Noah.