Hélène in de leer bij Jeroen Pauw

Rubrieken als de jukebox en de kijkersvraag, de prominente rol van de barmannen en de afsluiter van Willibrord Frequin zijn gesneuveld. „Ik denk dat de tierelantijnen misschien wat storend waren, doordat het tempo te hoog lag. Daardoor had je als kijker het gevoel dat we haast hadden”, blikt Wilfred terug in het AD. Om meer rust te creëren werd daarom besloten sommige onderdelen niet te laten terugkeren in de Veronica-show. „Tegelijk moet je je realiseren dat we wel in een café zitten. We maken geen Pauw, geen Jinek. Dit is het uurtje op de zondagavond. Even uitbuiken van het weekend, terugkijken en vooruit.”

Voor Hélène was het wennen om na haar ervaring met sportprogramma’s een talkshow te presenteren. „Natuurlijk bereid ik me zorgvuldig voor, lees ik me in en verdiep ik me in de gasten, maar dat betekent niet dat je er al bent. Ik moet me hierin ontwikkelen.” De presentatrice volgt nu meer de actualiteit en heeft zich extra verdiept in interviewtechnieken. Zo praatte ze met Jeroen Pauw, die een bedrijf heeft dat gespecialiseerd is in het afnemen van interviews. „Dan keken we interviews terug en namen we ze door. Op die manier probeer ik dan technieken bij te leren.”

concurrentiestrijd

In de eerste aflevering zondagavond zijn Klaas Dijkhoff, Britt Dekker en Paul de Leeuw te gast. „Een mooie mix. Een serieuze toon met Klaas Dijkhoff, misschien wel de toekomstige minister-president. Britt is natuurlijk Britt...”, zegt Wilfred. Hélène vult haar collega aan. „En Paul de Leeuw. Die heeft hetzelfde dna als wij, houdt van het onvoorspelbare.”

Dat Paul als RTL-gezicht aanschuift in een Talpa-productie, is volgens Wilfred geen probleem. „Iedereen mag langskomen. Natuurlijk kennen we de concurrentiestrijd tussen Talpa en RTL, maar we hebben geen restricties gekregen. Waarom niet gebruikmaken van elkaar?”