Het blijft na elk seizoen Boer zoekt Vrouw weer een soort gokspelletje. Hoe het ook loopt, duidelijk is in elk geval dat het leven van de boeren er nooit meer zo uit zal zien als vóór hun deelname. Maar welke liefdes houden stand, wie mag dan in het programma misgegrepen hebben, maar wordt daarna alsnog door Cupido geraakt? En wie leken er voor elkaar gemaakt, maar worden ingehaald door de realiteit?