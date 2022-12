’t Gooi neemt afscheid van Han Peekel

Woensdag ligt Peekel opgebaard in Theater Blaricum in zijn woonplaats, waar het publiek van 14.00 tot 16.00 uur welkom is. Een dag later staat de kist in Museum Beeld & Geluid op het Mediapark in Hilversum dat hiervoor van 10.00 tot 12.00 uur is geopend.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden en wordt Han, die 75 werd, bijgezet in het familiegraf bij zijn vrouw Theya. Dat gebeurt, zonder publiek, in familiekring.

Over zijn afscheid zei de presentator in een aflevering van het tv-programma ‘De Kist’: „mijn afscheid moet een feestje worden.” Zo keek hij ook terug op zijn leven, waaraan op zijn geliefde Bali door een hartaanval een einde kwam.