Pamela Anderson krijgt eigen Netflix documentaire

De documentaire wordt door meerdere partijen geproduceerd, waarvan Pamela’s zoon Brandon Thomas (25) een van de producenten is. Hij is de oudste van de twee zonen die ze met ex-man Tommy Lee kreeg, hun jongere zoon Dylan Jagger is 24 jaar oud.

Pamela wil met haar documentaire duidelijk maken hoe haar leven ècht in elkaar zit. „Mijn leven. Duizenden imperfecties. Miljoenen onterechte aannames. Doorgedraaid, wild en verloren. Niets om naar uit te kijken. Ik kan jullie alleen maar verrassen. Niet als slachtoffer maar als overwinnaar. Ik zal mijn verhaal vertellen”, aldus Pamela.

Pam and Tommy

De documentaire is een reactie op de serie Pam and Tommy, waarin het leven van de actrice en haar ex-man fictief wordt weergegeven. Daarin wordt vooral de nadruk gelegd op de sekstape die eind jaren 90 uitkwam, nadat het paar op een jacht hun huwelijksreis vierde en hun seksuele escapades opnam. De video werd later gestolen en wereldwijd verspreid, iets wat Anderson nog altijd als ’traumatisch’ ervaart.

„Pamela was intiem met haar echtgenoot, met wie ze later twee kinderen heeft gekregen. Dat maakt haar dus ook een moeder, buiten het feit dat ze ook iemands vrouw en dochter is. Zij heeft er nooit voor gekozen om die tape publiekelijk te delen, dat hebben anderen voor haar gedaan. En die mensen hebben er ook nog eens veel geld aan verdiend. Voor Pam was dat heel heftig.”