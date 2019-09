Songfestivalwinnaar Salvador Sobral naar Nederland

Sobral won de finale van 2017 in Kiev met overmacht. Zijn sobere nummer Amar Pelos Dois viel in heel Europa in de smaak en sleepte een recordaantal punten in de wacht.

Na het songfestival bleef het echter lange tijd stil rond Sobral. Vanwege een hartaandoening lag hij een half jaar in het ziekenhuis wachtend op een harttransplantatie. Daarna volgde een lange revalidatie. Afgelopen maart kwam zijn langverwachte tweede album Paris, Lisboa uit.