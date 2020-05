Diederik Jekel haalt kruiden in huis en valt 14 kilo af

„Ik ben bezig met therapie, er waren wat onverwerkte dingen waardoor ik niet het gevoel had dat ik het waard was om voor te zorgen. Ik had geen kruiden in huis, kookte nauwelijks”, aldus Diederik. „Nu er wat op zijn plek is gevallen, vind ik het leuker en de moeite waard om elke dag te sporten en te koken.”

Diederik is de laatste weken ook vooral bezig met het coronavirus. Hij vertelt erover in RTL Boulevard en op zijn eigen YouTube-kanaal. „Ik dacht: ik ga nu zeggen wat de wetenschappers eigenlijk willen zeggen. Ik had een studiootje gebouwd voor het Jekel’s Climate Channel, op YouTube, en heb het omgebouwd tot coronakanaal.”

Ondanks dat hij nu „iets nuttigs” kan doen, valt het Diederik ook zwaar. „Normaal gesproken ben ik de wetenschapper die zegt: kijk, een nieuwe planeet! Of: kijk, een nieuwe paardenbloem! En nu ben ik al zes, zeven weken dagelijks de brenger van kutnieuws.”