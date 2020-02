Prins Harry ’rockt’ met Jon Bon Jovi in Abbey Road Studios

De prins en de Amerikaanse rocker zijn in de studio voor de opnames van Bon Jovi’s nummer Unbroken. Dat neemt de zanger samen met het Invictus Games-koor opnieuw op voor de Invictus Games Foundation. Prins Harry zou eigenlijk alleen maar komen kijken en praten met leden van het koor van oud-militairen, maar dat vond Jon Bon Jovi niet genoeg. „Ik ga hem een tamboerijn geven en zien wat hij gaat doen”, beloofde de muzikant eerder deze week.

Een gitaar is in ieder geval gelukt. Ook is te zien dat Jon Bon Jovi hem bij een microfoon heeft gekregen. Of Harry ook een noot meezingt, is maar de vraag. Het filmpje stopt op het moment dat de prins zijn mond open doet. Meer details over het bezoek en de opnames worden later bekendgemaakt.