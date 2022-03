Ben Affleck en Jennifer Lopez leggen 50 miljoen neer voor liefdesnest

Het showbizzstel was afgelopen weekend druk foto’s aan het nemen van de villa en ook de dochter van Lopez, kwam poolshoogte nemen. Volgens TMZ was Bennifer meer dan twee uur in het huis aan het rondkijken. Ook de bewakers van de familie waren mee.

Ben en J.Lo hebben sinds vorig jaar weer een relatie. Het stel was van 2002 tot en met 2004 al samen en verloofd. De relatie zou destijds gestrand zijn door de grote media-aandacht die het koppel kreeg.