Alice Cooper (72): ’Ik zal nooit met pensioen gaan’

Cooper heeft al tientallen jaren succes en daar komt wat hem betreft nog lang geen einde aan. Alleen zijn fans kunnen ervoor zorgen dat hij stopt met optreden, want, zo stelt hij: als zij niet meer op komen dagen, houdt hij pas op.

Als hem in gesprek met een Amerikaanse radiozender wordt gevraagd of hij zijn microfoon binnenkort aan de wilgen hangt, is hij dan ook kort: „Absoluut niet. Met pensioen gaan, komt niet in mijn vocabulaire voor. Ik heb al heel erg lang geleden gezegd dat als ik ergens ga optreden en er niemand op komt dagen, ik weet dat het afgelopen is. Dat is nog steeds gebeurd. Ik had zeker niet verwacht om op mijn 72e nog steeds met twee bands te touren!”

Want behalve met zijn eigen band treedt Alice ook nog samen met Joe Perry en Johnny Depp op met de Hollywood Vampires. „Ik zie hen als mijn eigen band, we zijn allemaal beste vrienden”, zo verklaart hij. „We zijn nu al zes jaar samen en hebben nog nooit ruzie gehad. Iedereen vindt alles gewoon prima.”