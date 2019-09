Hoofd Elton John op Britse postzegels

De Elton-set bestaat uit twaalf zegels. Onder meer de platenhoezen van Honky Château en Ice On Fire zijn erop te zien. „Het is nog zacht uitgedrukt dat ik verrast ben. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit op een postzegel zou staan”, reageert Elton. „Het is fantastisch, een hele eer.”

Er is in ieder geval één iemand die straks in de rij staat voor een velletje Elton-postzegels. „Ik denk dat ik maar ga beginnen met brieven sturen zodat ik aan de achterkant van Eltons hoofd kan likken”, zegt Boy George.

Elton is de eerste nog levende soloartiest die zijn eigen set postzegels krijgt. De Royal Mail maakte eerder al wel zegels van David Bowie, kort na zijn overlijden. Ook kwamen er velletjes met daarop The Beatles en Pink Floyd op de markt.