Alec Baldwin: ’Commentaar George Clooney op ongeluk was misplaatst’

In het interview op de Amerikaanse zender ABC dat Baldwin donderdag gaf, noemde hij de woorden van Clooney misplaatst. „Er waren heel veel mensen die het nodig vonden om hun commentaar te leveren op de situatie, wat de situatie absoluut niet hielp”, zei hij. „Als jouw protocol is dat je het wapen iedere keer controleert, fijn voor je. Mijn protocol is dat ik de persoon wiens taak dat is vertrouw. En dat heeft altijd gewerkt.”

Baldwin reageerde ook op het commentaar van voormalig president Donald Trump, die in een conservatieve podcast suggereerde dat het geen ongeluk betrof en de acteur het wapen wellicht zelf had geladen. „Hij zei dat ik het met opzet had gedaan”, aldus Baldwin in het interview donderdag. „Net als je denkt dat de situatie niet surreëler kan worden, komt de oud-president van de Verenigde Staten met zo’n opmerking over deze tragische situatie.”

In het interview verklaarde Baldwin dat hij geen antwoorden heeft op de vele vragen rond de tragedie op de set in New Mexico, waarbij cinematografe Halyna Hutchins omkwam.