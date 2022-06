Coen en Sander bedanken luisteraars voor 18 jaar ’spontane lol’

„Soms verlies je een doel uit het oog”, stelde Sander in zijn slotmonoloog. „Maar de afgelopen drie maanden, nadat het nieuws bekend werd dat we gingen stoppen, begrepen we het weer heel goed. Radio is het mooiste medium van de wereld, de hartverwarmende interactie met de luisteraar. Dank dat wij een stukje van jullie leven hebben mogen bepalen.”

Ook Coen beklemtoonde geroerd te zijn door alle reacties die de dj’s de afgelopen weken en vooral dagen kregen. „Dank voor iedereen die de moeite heeft genomen om ons dat te laten weten”, aldus Coen. „Het is niet normaal hoe mensen de afgelopen jaren met ons hebben meegeleefd.”

Als laatste plaat in de dagelijkse Coen & Sander Show kozen de mannen het nummer Times are Changing van de Haagse band Di-rect. Het was een van de eerste platen die de groep maakte nadat zanger Tim Akkerman de band had verlaten. „Sta open voor verandering, sta open voor nieuwe dingen”, aldus Lantinga. „Daar kijken we naar uit.”

De dj’s beklemtoonden in de uitzending nogmaals dat het niet hun eigen keus was om te stoppen met het dagelijkse programma. Talpa en 538 besloten het programma te stoppen.

Museum

Vier bijzondere attributen uit de roemruchte radioshow worden in de collectie van het mediamuseum Beeld & Geluid in Hilversum opgenomen.

Het gaat onder meer om het Request Rad, dat negen jaar een belangrijke rol in de show speelde. Ook de koptelefoon van Sander Lantinga, waar hij naar schatting zo’n 2.900 uitzendingen mee heeft gepresenteerd, krijgt een plek in de collectie. Daarnaast worden ook de Marconi Impact Award 2015, gewonnen vanwege de overstap van 3FM naar Radio 538, en een selectie uit de bierpullen die op Das Coen und Sander Fest worden uitgedeeld in het archief geplaatst.

De Coen en Sander Show beleefde donderdag, na ruim 1200 uitzendingen, zijn laatste dagelijkse show bij Radio 538. Het duo wilde niet stoppen, meldden zij in gesprek met het AD, maar mediabedrijf Talpa besloot de dagelijkse show toch te beëindigen.

Beeld & Geluid gaat ook alle uitzendingen van het duo bij Radio 538 in zijn archief opnemen. De 2000 uitzendingen die het langstzittende radio-duo voor de overstap naar de commerciëlen voor 3FM maakte, zitten al in het archief. De attributen van Coen & Sander krijgen een mooie plek, onder meer naast de paardenstaart van Gijs Staverman en de mok die Jan de Hoop bij de laatste uitzending van het RTL Nieuws op zijn desk had staan.