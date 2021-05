100 Meesterwerken uit de Lage Landen

Buitenland

Professoren Britse universiteit mogen geen spelfouten meer corrigeren

Docenten van de Universiteit van Hull (Noord-Engeland) mogen geen spelfouten meer corrigeren. Reden? Het zou ’te elitair’ zijn. De nieuwe regel is onderdeel van het ’inclusief beoordelingsbeleid’ dat erop gericht is om de leerplannen te ’dekoloniseren’, aldus The Telegraph.