’Kendall Jenner en Devin Booker uit elkaar’

Kendall en Devin waren in mei nog samen bij het huwelijk van Kendalls halfzus Kourtney Kardashian en Travis Barker in Italië, maar hadden ze bij thuiskomst het gevoel niet meer op één lijn te zitten en realiseerden ze zich ’verschillende levensstijlen te hebben’. Hierop zou het model haar vriend gezegd hebben wat tijd alleen te willen doorbrengen. Volgens de bron hebben de twee nog steeds contact en geven ze nog altijd om elkaar.

Jenner en Booker begonnen met daten in april 2020, maar werd hun relatie in juni van dat jaar echt serieus. Op Valentijnsdag in 2021 maakte Kendall het ’Instagram officieel’ voor haar miljoenen volgers. In juni 2021 vierde ze haar eerste ’anniversary’ via Instagram Stories, waar ze een aantal liefdevolle kiekjes deelde.