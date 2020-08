De zomer van... Famke Louise

Met wie en waar Beelden zeggen meer dan woorden en als we op de foto’s van Famke Louise mogen afgaan, dan is ze met volle teugen aan het genieten van een vakantie op het party-eiland Ibiza. Dat doet ze niet alleen natuurlijk, want het lijkt erop dat ze samen met haar nieuwe liefde, de Australische singer-songwriter Trè Samuels, is afgereisd naar de mediterranee.

Wat doen ze daar zoal? Naast lekker eten met vrienden, waaronder dj Lady Bee, en hangen rond het zwembad, ziet het er naar uit dat Famke vooral oog heeft voor Trè. Op haar Instagram Stories komt haar nieuwe vriend regelmatig voorbij en schrijft ze bij een van de stories: „My baby is hot.”

Bijkomen van? Famke gebruikte de coronacrisis om weer even tot zichzelf te komen. Zo verwijderde ze eerder dit jaar alles op haar Instagramaccount en schreef ze later daarover op het sociale medium: „Een paar weken terug heb ik mijn Insta leeggehaald. Ik heb nooit uitgelegd waarom, maar ik voel dat ik het wel moet delen. Vanuit mezelf doe ik vaak alsof er niks aan de hand is. Vandaar dat ik soms dingen blijf posten op Stories, ik wil geen medelijden, maar ik wil ook eerlijk met jullie zijn.”

Ze legde uit dat ze aan het ’dealen’ was met dingen uit het verleden. „Afgelopen weken zit ik vanwege alle omstandigheden veel thuis. Normaal heb ik een superdruk leven en eigenlijk altijd mensen om me heen. Deze weken ben ik op mezelf aangewezen en dit zorgt ervoor dat ik even goed kan bijkomen van alles wat er is gebeurd afgelopen jaren. Ik ben erachter gekomen dat ik van binnen nog niet alles goed heb verwerkt en ben nog aan het dealen met wat dingen uit het verleden”, aldus Famke die verder niet duidelijk maakte over welke onderwerpen het ging.