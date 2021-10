Kourtney Kardashian verlooft zich met Travis Barker

Kourtney en Travis zijn pas sinds begin dit jaar samen, maar waren al jarenlang vrienden. In de afgelopen maanden groeide het stel naar elkaar toe en durfde Travis het zelfs aan om 13 jaar na de vliegtuigcrash die hij mee maakte weer te gaan vliegen. Dat zou volgens de drummer alles te maken hebben met zijn geliefde: ’Met jou is alles mogelijk’, schreef hij op Instagram na zijn eerste vlucht in jaren.

Volgens TMZ waren er ook een aantal familieleden en vrienden aanwezig bij het speciale moment.

Het is de eerste keer dat de realityster in het huwelijk zal treden, want hoewel ze 3 kinderen heeft met haar ex Scott Disick trouwden de twee nooit.