Tony Neef vermoordt SISSI op Soestdijk...

De films over Sissi, die met kerst net zo steevast op tv komen als de Paus, hebben het leven van deze historische figuur nogal geromantiseerd en mooier gemaakt.

Dat geldt niet voor de musical die in 1992 in Wenen in première ging en die wél de waarheid laat zien: inclusief de moord op Sissi in 1898, aan de rand van het meer van Genève.

De keizerin werd er met een nagelvijl neergestoken door Luigi Lucheni . En die rol wordt op Soestdijk gespeeld door Tony Neef , die daar heel blij mee is.

„Ja!”, zegt hij. „Eindelijk weer een rol die wel doorgaat. De voorstelling Koopavond werd gecancelled, Urinetown ook, maar hier kan ik me nu erg op verheugen. Het is prachtige muziek en samenwerken met Pia is natuurlijk een feest.”

Ook al is dat elke avond maar kort, je steekt haar dood!

„Nou, of dat zo letterlijk gebeurt, weet ik nog niet, het is natuurlijk de concertversie, niet de hele musical. Het decor is nu Soestdijk, wat meer dan geweldig en prachtig is. Ik hoop maar dat het weer meezit. Vorig jaar in Apeldoorn hadden ze steeds prachtige zomeravonden.”

Al sinds 1992 (!) speelt Pia Douwes de rol van Sissi. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kende je het verhaal?

„Nee, ik verbaas me er eerder over dat het verhaal zo ónbekend is. Zoals het in de musical verteld wordt, is het veel eerlijker dan in de films. Het was wel een vrouw met een rafelrandje, die baadde in ezelinnenmelk terwijl het volk helemaal niets had. Ik heb me er nu wat meer in verdiept, ook in die aanslag. De moordenaar had eigenlijk de prins van Orléans willen ombrengen, maar die kon hij niet vinden en toen werd het Elisabeth.”

Hoe vaak heb je die films gezien?

„Die heb ik wel een keer gezien, maar ik zit niet elke kerst voor de televisie. Nee zeg, ik ben wel homo maar niet zó homo.”

En weleens eerder op Soestdijk geweest?

„Niet toen er nog mensen woonden. We hebben nu locatiebezoek en ik ga er nu wel vaak komen, ook voor de repetities. Prinses Beatrix, wier ouderlijk huis het is, heb ik wel eens gesproken. Dat was op de verjaardag van Mr. Pieter van Vollenhoven in Utrecht, waar ik had opgetreden. „Zíngen?”, zei ze. „Oh nee, niets voor mij. Ik heb weleens iets in een koor gedaan, maar ben na één keer gillend weggelopen!”

Albert Verlinde zag in jou wel een killer?

’Ja, of Eddy Habbema (de regisseur, ES), denk ik. Ik moest voor de camera een werksessie doen, een soort auditie toch, en die opnamen zijn naar Oostenrijk gestuurd waar de rechthebbenden van de show dan ’ja’ of ’nee’ mogen zeggen. En het was goed! Dus Pia, daar ga je, vijftien keer!”