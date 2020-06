Nicky Romero en Fedde LeGrand maken van Texel het Ibiza van het noorden

„Ibiza was nog nooit zo dichtbij”, vertelt Machiel Hofman aan BuzzE. Hofman is met zijn evenementenbureau Tribe een van de initiatiefnemers van Het strand van 2020. Ook De tuin van 2020 vindt plaats op een eiland. Onder de rook van Rotterdam, in Brielle heeft de organisatie een ’oud fort met een mooie binnentuin’ gevonden. Daar staan deze zomer artiesten als Lil’ Kleine, Tino Martin en JURK! op de planken. „Het zijn mooie outdoorlocaties, middenin de natuur. Daardoor krijgen de shows echt de beleving die we zoeken, toch een beetje het festivalsfeertje.”

De verschillende arrangementen voor Het strand van 2020 en De tuin van 2020 zijn vanaf zaterdagochtend te koop. Wie naar een van de shows wil, moet zich vooraf inschrijven. Dat kan nog tot donderdag middernacht. Er is veel animo voor de ruim tweehonderd concerten, die zijn ontstaan als alternatief voor de geschrapte festivalzomer. „Het aantal kaartaanvragen is bijna 45.000. Dat is hét bewijs dat niet alleen wij als organisatoren, maar ook het publiek graag weer wil.”