’Kim Kardashian schrapt letter W van West uit naam cosmeticamerk’

In een tweet liet Kardashian weten dat de site van haar cosmeticamerk op 1 augustus offline gaat, ’zodat we daarna terug kunnen komen met een compleet nieuw merk, met nieuwe formules en met een innovatieve, duurzame look’.

Kardashian richtte het bedrijf op in 2017. Afgelopen januari kocht cosmeticagigant Coty 20 procent van de aandelen voor 200 miljoen dollar. Een maand later vroeg ze een scheiding aan van West. Het stel was zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2).