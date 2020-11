Cadeauboekjes voor Murakami-fans

De vele Murakami-fans in ons land moeten nog even geduld hebben. Pas volgend jaar komt Eerste persoon enkelvoud, de nieuwe verhalenbundel van de razend populaire Japanse schrijver uit. Om het lange wachten wat te verlichten, brengt uitgeverij Atlas Contact vandaag twee losse verhalen op de markt: Een kat achterlaten en With the Beatles, beide voorzien van fraaie illustraties. Het zijn charmante cadeauboekjes voor de liefhebber.