Sarah Jessica Parker aangeklaagd

In 2015 was er een contract getekend dat Sarah Jessica Parker 5 miljoen euro zou opleveren, als ze haar naam en gezicht aan de D-Flawless Diamond-collectie zou verbinden. Hiervoor moest ze een aantal keer komen opdraven om de lijn te promoten en de winkel in Londen te openen. Parker, die de helft van het bedrag al op haar rekening gestort kreeg, verzaakte en gaf verschillende redenen op voor het niet verschijnen bij de afspraken.

In de aanklacht valt te lezen dat de Sex &The City-ster het te druk had met het promoten van haar televisieshow Divorce en ook nog haar eigen parfum lanceerde. Hierdoor was Florence genoodzaakt haar evenement af te zeggen, omdat SJP niet aanwezig kon zijn.

Schade

In het document staat ook dat Parker weigerde het merk Kat Florence Designs te volgen op Instagram, waarmee het label nieuwe volgers had kunnen genereren. De teleurgestelde ontwerpster meent veel promotie te zijn mis gelopen door SJP en vindt dat haar bedrijf schade heeft opgelopen.

Een woordvoerder van de actrice verklaarde dat ’SJP al haar verplichtingen is nagekomen en recht heeft op het resterende bedrag dat contractueel is vastgelegd.’