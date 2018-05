Eerbetoon aan Avicii op Koningsdag

Op alle vier locaties wordt vrijdagavond om 18.55 uur de muziek gestopt en het aanwezige publiek gevraagd gedurende een minuut te applaudisseren, kondigen Sunnery James en Ryan Marciano aan. Na het applaus draaien dj’s in de vier steden de wereldhit Levels van Avicii.

Bassjackers in Den Bosch, Blasterjaxx in Groningen, Nicky Romero in Twente en Sunnery James & Ryan Marciano in Amsterdam, onderbreken hun set voor het eerbetoon aan Tim Bergling, die in de afgelopen jaren onder zijn artiestennaam Avicii de internationale dancewereld veroverde.

Sunnery en Ryan zeggen mede namens hun collega’s: „Avicii heeft een ongelooflijk stempel gedrukt op de wereldwijde dance. Hij was een buitengewoon getalenteerde collega, maar bovenal een lief mens. Het minste wat wij kunnen doen, is hem een staande ovatie geven en daarna een van zijn nummers draaien.”

Ook 538Koningsdag herdenkt Avicii, met een muzikaal eerbetoon om 17.00 uur op het Chasséveld in Breda. Op datzelfde tijdstip krijgen de 30.000 bezoekers van SLAM! Koningsdag in het AFAS Stadion in Alkmaar eveneens een muzikaal eerbetoon voorgeschoteld. „SLAM! eert Avicii op muzikale wijze rond de klok van 17.00 uur tussen de acts van LNY TNZ en Firebeatz”, zegt de organisator van het feest in Alkmaar.